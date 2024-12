Prima delle feste natalizie, ancora spazio per i calcettisti nei vari gironi calabresi. Nei terreni dell’interregionale si osserverà un turno di riposo, mentre in Serie C1 ormai il duello per la promozione sembra limitarsi a due squadre

Il bilancio per il mondo futsal può arrivare in maniera netta importante per le squadre calabresi in Serie B. Con un po’ di riposo nelle gambe e, al di là del turno che si giocherà sabato 21 dicembre, sostanzialmente le quattro compagini della nostra regione hanno difeso bene i loro colori. Soverato e Nausicaa sono nelle zone alte della classifica, dimostrando di poter reggere tranquillamente le pressioni. Qualche passaggio a vuoto può essere comprensibile, ma la sostanza mostrata dagli allenatori resta il marchio di fabbrica in questa prima parte della stagione. De Marchi si è detto giorni fa soddisfatto del suo gruppo, il Soverato invece riabbraccia Rinaldi e lo ha annunciato nelle scorse ore. Il cammino del Casali del Manco resta lineare, i gialloverdi di mister Cariello potrebbero togliersi diverse soddisfazioni, il gruppo appare già molto più rodato. Tre squadre nel girone G, una invece in quello H: il Polistena, capace di mettere sotto pressione ogni tipo di avversario e con valutazioni playoff da affinare.

In Serie C1, invece, si arriva all’undicesimo turno con l’impressione che le gare di domani potrebbero dare ulteriori segnali. Altri due giornate, quindi, nel 2024 da vivere con intensità, guardando al duello tra le due primatiste Cetraro e Gallinese. La Duelle non avrà un impegno semplice, la trasferta contro la Reghion potrà riservare delle insidie importanti, stesse sensazioni che avrà la Gallinese sul parquet di un Reggio Calabria che lascia ben pochi spazi difensivi. Cariatese-Città di Fiore sarà una gara tra squadre molto in forma, gli umori di coppa potranno incidere in ogni caso. Il Lamezia invece sarà di scena in casa contro il Cittanova, dopo aver fermato il Cetraro sa che potrà almeno mantenere la terza piazza ripetendo il suo gioco con convinzione. Diversa la situazione degli altri due match che chiuderanno la giornata. Scontri salvezza e punti in ballo vitali tra team che potevano fare decisamente di più: Rovito-Mirto e Nuova Fabrizio-Catanzaro.