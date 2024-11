Il Crotone perde contro il Chievo e si complica la strada per la permanenza in Serie A. Al Bentegodi termina 2-1. Il gol di Tumminello utile per gli scontri diretti. In Serie C, si chiude la stagione regolare. Cosenza e Rende proiettate verso i play off

Crolla il Crotone al Bentegodi contro il Chievo, sprecando l’occasione propizia per chiudere i conti con la salvezza in serie A. Alle reti di Birsa, e Stepinsky, risponde Tumminello rete se non altro utile per gli scontri diretti. La strada ora è in salita e nei prossimi 180 minuti serviranno due grandi imprese contro Lazio e Napoli per evitare la retrocessione.

Serie C, via agli spareggi

COSENZA-TRAPANI 4-2

In serie C il Cosenza liquida la pratica Trapani con un perentorio 4-2: i rossoblu salutano la stagione regolare con una vittoria al Marulla che mancava ormai da mesi. Ora operazione play off. Venerdì primo turno, in casa, contro la Leonzio.

CATANIA-RENDE 6-1

Domenica da dimenticare, invece, per il Rende, che a Catania ne prende sei. I biancorossi, chiudono all’ottavo posto e saranno chiamati ad affrontare il primo turno dei play off sul difficilissimo manto erboso di Caserta.

REGGINA-JUVE STABIA 1-1

Fine della regular season senza acuti per Reggina e Catanzaro. Gli amaranto pareggiano per 1-1 al Granillo contro la Juve Stabia e chiudono al sestultimo posto, a quota 41, nella giornata in cui ritrovano una vecchia gloria, Massimo Taibi, già calatosi nelle nuove vesti di direttore sportivo.

PAGANESE-CATANZARO 0-0

Pari a reti inviolate, invece, per il Catanzaro contro la Paganese. I giallorossi chiudono la stagione con 42 punti e tanta voglia di rinascere.