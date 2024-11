Crotone ospiterà il prossimo 16 ottobre la gara tra Italia e Portogallo Under 20 allo stadio Ezio Scida. La comunicazione ufficiale l'ha data pochi minuti fa l'assessore comunale allo Sport Giuseppe Frisenda, annunciando con un video su Facebook la notizia arrivata dalla Figc. «Un evento importantissimo trasmesso dalla Rai – ha dichiarato – che accende i riflettori sulla nostra città. Continuiamo a coniugare lo sport come parte positiva da promuovere in tutta Italia e, in questo caso, in tutta Europa. Sono felice di questo. Prossimamente faremo una conferenza stampa per organizzare l'evento». E' la seconda volta che Crotone ospita la Nazionale: il precedente si è registrato il 28 novembre 2012 quando, sempre allo Scida, si giocò l'amichevole tra la B Italia e la nazionale di seconda divisione russa.