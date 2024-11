Si aggrava l’attuale situazione del Football club Crotone che nella sua prima storica stagione di Serie A sta collezionando solo record negativi. Solo un punto ottenuto finora in nove gare

La crisi del Crotone non è solo di risultati, ma anche societaria. Salvatore Gualtieri si è dimesso dalla carica di vicepresidente. Con lui ha lasciato il cda anche il fratello Pierpaolo. La notizia è stata confermata da ambienti interni alla società e va ad aggravare l'attuale situazione del Football club Crotone che nella sua prima storica stagione di Serie A sta collezionando solo record negativi: solo un punto ottenuto finora in nove gare. Personali le motivazioni che hanno spinto Gualtieri a lasciare la società della quale faceva parte sin dalla fondazione, ma alla base ci sarebbero anche divergenze su alcune scelte del presidente Raffaele Vrenna come quella dell'ampliamento dello stadio.

Salvatore Gualtieri - da sempre punto di unione tra la società ed i tifosi - era stato anche presidente del Crotone dal 2008 al 2011 quando prese il posto di Vrenna che era rimasto coinvolto in un'inchiesta giudiziaria. Sotto la sua gestione il Crotone tornò in Serie B nel 2009. Successivamente era stato eletto vicepresidente della Lega di Serie B. Con la promozione in Serie A, Gualtieri - che sul sito dell'Fc Crotone è dato come responsabile del marketing - era finito invece in secondo piano nelle decisioni.