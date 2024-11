Con i campionati ormai alle battute finali, le calabresi si dividono tra salvezza e promozione. Il calendario completo

In Serie C, riflettori puntati sul derby Cosenza-Rende in scena al Marulla per quello che sarà un vero e proprio scontro diretto in chiave play-off. Due infatti i punti di vantaggio dei rossoblù sui biancorossi. Un duello per accaparrarsi il mi glior piazzamento per gli spareggi.Diciassette i precedenti tra le due compagini, il bilancio è di 11 pareggi e 3 vittorie a testa.

Le altre partite di Serie C

Derby a parte, operazione salvezza per Catanzaro e Reggina rispettivamente contro il Fondi, penultimo, in trasferta e l'Akragas, ormai retrocessa, in casa.

Serie D, corsa alla promozione

Il discorso non cambia in Serie D. La Vibonese in corsa per la promozione diretta, andrà in trasferta ad Eboli, senza dimenticarsi degli impegni delle dirette concorrenti. La Cittanovese a Gela per chiudere la questione salvezza. Palmese e Roccella contro Ercolanese e Isola Capo Rizzuto per i play out.

Serie A, Crotone a Udine

Situazione altrettanto delicata in Serie A a cinque giornate dalla fine. Crotone in trasferta a Udine per primo dei tre scontri chiave per la salvezza.

Il pari contro la Juventus ha dato maggiore consapevolezza ma l'attenzione rimane alta. L'obiettivo è ancora distante.