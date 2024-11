Un Daspo della durata di otto anni, è stato disposto dal questore di Messina, Mario Finocchiaro, nei confronti di cinque ultras del Catania, dopo la partita del Massimino contro il Cosenza dell'11 febbraio scorso. Alcuni sostenitori di età compresa fra i 22 e i 33 anni inseguirono e accostarono un furgone con a bordo alcuni tifosi della squadra calabrese lungo la A18, in direzione Messina, a Roccalumera, cercando di bloccarne la marcia e colpendolo con oggetti vari. Da intercettazioni telefoniche e ambientali è emerso che i cinque avrebbero pianificato l'assalto e avevano già in programma di metterne a segno un altro ai danni degli esponenti di altre tifoserie nelle domeniche successive. Obiettivo: depredare gli avversari di gadget e stendardi, da conquistare come "trofei".