I rossoblu continuano a non riuscire ad amministrare il vantaggio e contro il Perugia devono accontentarsi del pari. Kappao pesante per gli amaranto. Sul neutro di Vibo passa il Monopoli

«La mia squadra ha paura». Difficile non pensarla come Piero Braglia nel post Perugia. Il suo Cosenza ha il terrore di vincere. È successo contro gli umbri, era già accaduto contro Livorno e Ascoli all’esordio. I lupi vanno in vantaggio ma non riescono ad amministrarlo, facendosi poi raggiungere nel finale di gara. È la patologia di chi evidentemente non è ancora pronto ad un campionato così difficile che al momento rilega i rossoblu laggiù in classifica. Nella domenica pomeriggio del “Marulla” è toccato a Kingsley rovinare la festa ai silani dopo lo squillo iniziale di Maniero. E al triplice fischio la bocca resta amara.

Domenica infelice anche per la Reggina in C. Gli amaranto chiudono la quarta giornata di terza serie con una sconfitta bruciante. È il Monopoli a far malissimo sul neutro del “Luigi Razza”. I pugliesi sfruttano alla grandissima due black out ad inizio dei due tempi e completano l’opera nel finale calando un tris che fa piovere sulla testa dei calabresi i fischi assordanti di un pubblico già stanco di vedere la propria squadra in fondo alla graduatoria generale.