La squadra reggina rinnova il proprio impegno sociale portando uova di Pasqua e conforto nel reparto di Oncologia, dimostrando che lo sport può essere anche un potente strumento di vicinanza e umanità

Nell'intensa corsa alle tradizioni Pasquali, tra feste e pranzi in famiglia all'insegna dell'unione che sposa credenze religiose e speranze, c'è l'altra faccia di una Pasqua forse meno illuminata ma fatta brillare, nel suo più nobile gesto, dal Bocale Calcio Admo. La compagine attualmente militante nel campionato di Eccellenza, infatti, e guidata dal presidente Filippo Cogliandro, ancora una volta si distingue per sensibilità e soprattutto per impegno verso chi necessita, portando in alto il nome dei valori sociali e civici.

Una nobile iniziativa

Il Bocale Calcio Admo, insieme all’Associazione Don Lorenzo Milani, sabato 28 marzo alle ore 9 sarà presente al reparto di Oncologia dell’Ospedale “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria per donare le uova di Pasqua e trascorrere del tempo con i pazienti.

L’iniziativa è stata voluta con entusiasmo anche dai ragazzi della squadra, desiderosi di portare un momento di gioia e vicinanza al reparto, a testimonianza di come quello biancorosso sia un gruppo che ampio spazio a questi valori più che a un gol. Insomma, lo sport come collante di un'intera comunità e come fulcro di un impegno sociale, che supera di gran lunga l'idea che un'associazione sportiva si debba formare solo all'interno di un rettangolo di gioco. Il Bocale è sempre partito con tali principi, facendolo non solo con i propri ragazzi ma con l'intero comprensorio.