Il centro sportivo "Real Cosenza" della città bruzia sarà il teatro della finale di Coppa Calabria Femminile non disputata lo scorso anno per lo stop all’attività sportiva dovuto alla pandemia. Eugenio Coscarello e Cosenza si contenderanno il titolo domenica 27 giugno alle ore 17:30 e le premesse per una splendida giornata di sport ci sono tutte. Le due società, infatti, hanno combattuto fino all’ultima giornata di campionato per aggiudicarsi la promozione in Serie C ed alla fine a spuntarla sono state le biancoazzurre di Castrolibero.

Nei due derby giocati nel corso della stagione, il primo se lo è aggiudicato il Coscarello mentre il secondo si è concluso in parità al termine di una gara spettacolare. Domenica le lupe rossoblù avranno l’opportunità di giocarsi la rivincita.

Le parole di Mirarchi

«A conclusione di una stagione difficile ma che ci ha regalato soddisfazione anche nel Calcio Femminile – così il Presidente del CR Calabria, Saverio Mirarchi -, abbiamo deciso di dare un ulteriore segnale di normalità organizzando la Finale di Coppa Calabria sospesa lo scorso anno per i motivi che tutti conosciamo. In bocca al lupo alle due società che si contenderanno il titolo, Eugenio Coscarello e Cosenza Calcio, che tanto bene stanno lavorando per lo sviluppo del calcio femminile e che sapranno dare soddisfazione ad un evento di assoluta importanza per l’intera Regione».

Le parole di Anna Russo

Gli fa eco la Delegata al Calcio Femminile Regionale Anna Russo: «Questo evento dà la possibilità di concludere il percorso della Coppa Calabria iniziato lo scorso anno e purtroppo sospeso causa Covid. Abbiamo programmato l’evento a conclusione di una stagione impegnativa ma esaltante, in cui il calcio femminile ha avuto un ruolo da protagonista nel calcio regionale. Una finale che avrà certamente alti contenuti tecnici dal momento che vedrà impegnate le due squadre che si sono contese il campionato fino all’ultima giornata. Un grande in bocca al lupo al Coscarello ed al Cosenza, con la certezza che sarà una bellissima giornata di sport che darà un ulteriore impulso allo sviluppo del calcio femminile nella nostra Regione».