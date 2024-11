Nella compagine Rossoblu entrano a far parte Embalo e Sciandone, va via invece il portiere Cerofolini che fa ritorno alla Fiorentina

La Società Cosenza Calcio fa sapere di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Carlos Apna Embalo, proveniente dal Palermo. Il giocatore vestirà la maglia numero 10. La formula è quella del trasferimento temporaneo fino al 30 giugno 2019, con diritto di opzione e contro-opzione. L’attaccante, nato a Bissau (Guinea-Bissau) il 25 novembre 1994, in maglia rosanero ha collezionato 6 presenze in questa prima parte di stagione, di cui 4 nel campionato di Serie BKT e 2 in Coppa Italia. E’ stato proprio il Palermo, nell’estate del 2013, a prelevarlo dalla compagine portoghese del Chaves, dove il calciatore stava svolgendo la trafila del settore giovanile.



Entra nella compagine rosso-blu, con la maglia numero 16, anche Daniele Sciandone. La società ha acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore, proveniente dal Novara. Il centrocampista, nato a Bergamo il 10 agosto 1988, ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2019. Titolare inamovibile nella compagine piemontese nel corso di questa stagione in Serie C, dove ha finora inanellato 23 presenze andando a bersaglio una volta in occasione della gara di Coppa Italia vinta con il Brescia ai calci di rigore, il calciatore ha mosso i primi passi nel settore giovanile della Tritium, con cui ha poi esordito in prima squadra in Serie D nel 2005.



Due dentro e uno fuori. Il Cosenza infatti comunica di aver raggiunto l’accordo con la Fiorentina per l’interruzione del trasferimento a titolo temporaneo di Michele Cerofolini. Il portiere, a Cosenza da luglio 2018, ha disputato due gare con la maglia rossoblù.