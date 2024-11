Aniello Parisi non è più l’allenatore della Primavera del Crotone. L’ex capitano del Cosenza ha rescisso il contratto che lo legava al club pitagorico per firmarne un altro. Per certi versi, ancora più prestigioso. Da qualche ora, infatti, Parisi è il nuovo tecnico dell’Under 16 della Roma. A prendere il posto di Parisi a Crotone sarà Ivan Morchella.