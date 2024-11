Ecco gli incontri delle calabresi che scenderanno in campo sabato. Con i campionati ormai alle battute finali, inutile fare conti. Quello che conta sono i punti, tanto per la salvezza, quanto per i play off

Si riparte. In scena la giornata numero 30 di Serie A. Crotone in trasferta al "Franchi" contro la Fiorentina.

A Firenze non sarà una gita

Momento delicato per i rossoblù impelagati nella zona retrocessione. Ma Zenga ha piena fiducia nel gruppo. E' quanto ha affermato l'allenatore in conferenza stampa. Il Crotone non andrà in gita, ma a dirlo sarà il risultato, quello che serve, da qui alla fine, per raggiungere la salvezza.

In Serie C, partite cruciali per i play off

In Serie C, trasferta per il Cosenza, impegnato contro la Juve Stabia. Un avversario ostico per i rossoblù. E per Braglia sarà una gara da ex, sulla panchina delle vespe dal 2010 al 2014. Il Cosenza deve recuperare lo scivolone con l'Akragas. Un'occasione da non sciupare. Tre punti farebbero guadagnare terreno in chiave play off.

!banner!

Rende, vietato sbagliare

Gara interna invece per il Rende. Al "Lorenzon" arriva il Monopoli, con un solo punto in meno rispetto ai cosentini. E' il momento del riscatto per i biancorossi, a secco di vittorie ormai da cinque giornate. L'ultima tra le mura amiche è ferma al 18 febbraio. Vietato sbagliare in questo rush finale, per evitare di vanificare quanto di buono fatto finora.