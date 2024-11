In terza serie chiamati al riscatto Cosenza e Catanzaro. Cercano conferme Rende e Reggina. In D sfide interne per Palmese e Roccella. In trasferta Cittanovese ed Isola. Locri-Soriano è il match clou in Eccellenza

Altro giro al tra corsa. Il campionato di Serie C torna in pista. Al via la terza giornata. Si riparte dalla delusione formato “maxi” del Cosenza, ancora a secco dopo due turni. I lupi devono svegliarsi dal letargo badando più alla sostanza. Questo il diktat di mister Fontana a poche ore dal match di Matera. Un’altra squadra che ha iniziato con il freno a mano tirato. Al pari della Juve Stabia che dopo il turno di riposo ed il solo punto raccolto con la Fidelis Andria va a far visita al Catanzaro. Le aquile devono riscattare la batosta nel derby contro la Reggina che invece cerca continuità di risultati a Pagani contro la Paganese. Osservato speciale il Rende, capofila a sorpresa in questo avvio e pronto a fare lo scherzetto al Siracusa fermo con le 4 frecce in fondo alla classifica.

In Serie D calabresi all’arrembaggio

Il tutto in attesa della Vibonese ancora appesa tra il campionato di Serie C e Serie D. Nel massimo torneo dilettanti si giocherà la seconda giornata. Gare interne per Palmese e Roccella opposte rispettivamente ad Ebolitana e Portici. In trasferta, invece l’Isola Capo Rizzuto che sfiderà a domicilio l’Ercolanese e la Cittanovese di scena sul campo della Gelbison.

Match clou in Eccellenza

E intanto riparte anche il campionato d’Eccellenza. All prima giornata subito la sfida clou Locri Soriano. La squadra da battere contro la possibile rivelazione del torneo.