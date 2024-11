I calendari dei tre gironi di serie C verranno resi noti il 7 agosto nel corso di una cerimonia al Palazzo delle Esposizioni di Roma. Difficile possano essere definitivi considerate le esclusioni (ma ancora non definitive) di alcune formazioni. Non solo in serie C, ma anche in B dove attualmente sono fuori causa Avellino, Bari e Cesena che dovrebbero essere sostituite con i ripescaggi in cadetteria di tre formazioni della terza serie: Novara, Catania e Robur Siena sono le maggiori indiziate essendo ai primi tre posti della graduatoria delle ripescabili. Lascerebbero così, con l’inserimento della Juventus B, altri due posti liberi in serie C. Per completare l’organico di 60 squadre (divise in tre gironi da 20) è previsto il ripescaggio a rotazione di una squadra B dei club di serie A, una retrocessa dalla C al termine della scorsa stagione e una ripescata dalla D.

Serie C, mancano 2 squadre

L’organico di C dovrebbe quindi essere composto (in stretto ordine alfabetico) da Albinoleffe, Albissola, Alessandria, Arezzo, Arzachena, Bisceglie, Carrarese, Casertana, Catanzaro, Cavese, Como, Cuneo, Fano, Feralpisalò, Fermana, Giana Erminio, Gozzano, Gubbio, Imolese, Juventus B, Juve Stabia, Lucchese, Matera, Monopoli, Monza, Olbia, Paganese, Piacenza, Pisa, Pistoiese, Pontedera, Pordenone, Potenza, Prato, Pro Patria, Pro Piacenza, Pro Vercelli, Ravenna, Reggina, Renate, Rende, Rieti, Rimini, Sambenedettese, Sicula Leonzio, Siracusa, SudTirol, Teramo, Ternana, Trapani, Triestina, Vibonese, Vicenza, Entella, Francavilla, Vecomp Verona, Vis Pesaro e Viterbese.

*in neretto le squadre ripescabili

I possibili gironi

Girone A

Albissola, Alessandria, Arezzo, Arzachena, Carrarese, Cuneo, Entella, Gozzano, Gubbio, Juventus B, Ternana, Lucchese, Novara, Olbia, Pisa, Pistoiese, Pontedera, Pro Patria, Pro Vercelli, X1.







Girone B

Albinoleffe, Alto Adige SudTirol, Fano, FeralpiSalò, Fermana, Giana Erminio, Monza, Imolese, Piacenza, Pro Piacenza, Pordenone, Ravenna, Renate, Rimini, Sambenedettese, Triestina, Vecomp Verona, Vis Pesaro, Vicenza Virtus.



Girone C

Bisceglie, Casertana, Catanzaro, Cavese, Francavilla, Juve Stabia, Matera, Monopoli, Paganese, Potenza, Reggina, Rende, Rieti, Sicula Leonzio, Siracusa, Teramo, Trapani, Vibonese, Viterbese, X1.