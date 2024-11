Ancora due giornate di campionato prima di chiudere i bilanci. In Serie C e in Serie D, tanti gli obiettivi già raggiunti, altrettanti quelli ancora da raggiungere. Ecco quali

Con la salvezza in cassaforte, Catanzaro e Reggina proveranno comunque a chiudere la stagione con un bilancio positivo. Nella prossima giornata, turno di risposo per i giallorossi mentre gli amaranto giocheranno in trasferta contro la Sicula Leonzio.

Situazione play off

Situazione delicata per Cosenza e Rende determinate a raggiungere i play off con il piazzamento migliore. Nel prossimo turno affronteranno rispettivamente Virtus Francavilla in trasferta e Fidelis Andria in casa.

Cosenza, fattore esterno

Necessità di riscatto per il Cosenza che se al Marulla non vince ormai da mesi, è proprio in trasferta che vanta un ruolino migliore. Sarà questo il punto di partenza?

Il programma di Serie D



In Serie D, riflettori puntati sulla Vibonese che domenica contro l'Isola Capo Rizzuto giocherà l'ultima partita in casa. Come ha già detto mister Orlandi, un avversario da non sottovalutare solo perché già retrocesso.

La Cittanovese ad Acireale per confermare la salvezza comunque già archiviata. Per i giallorossi un avversario che di fatto non ha più niente da chiedere a questo campionato.

Il Roccella proverà a stoppare ulteriormente la Nocerina. Palmese in trasferta contro il Palazzolo per rendere meno amari gli spareggi play out.