Nella città in riva allo Stretto le gare del circuito nazionale tra i dottori d’Italia che annualmente si affrontano tra sport e aggiornamenti professionali. Due formazioni calabresi in final four

I medici d’Italia scendono in campo. Sul vero senso della parola. Via il camice e addosso classico completo da calcio. E’ l’appuntamento fisso che ogni anno i dottori dell’Asd nazionale si danno per contendersi il titolo di campioni d’Italia. quest’anno arricchito dalla final four di coppa Italia in programma nel weekend a Reggio Calabria. A lottare per il trofeo tricolore la squadra di casa di Reggio, il Melito Porto Salvo che nelle finali del 2017 a Scalea giunse terza, Trinacria Palermo e Bari.





Il tabellone

Nelle semifinali, in programma sabato alle 15:30, si affronteranno Trinacria Palermo e Reggio Calabria al "Lo Presti" di Gallico. Si ripeterà dunque la sfida tra le due formazioni che a giugno in Sardegna si contesero il tricolore: i reggini del dottore Pino Naim la spuntarono grazie a un gol del solito Parlongo. Alla stessa ora nel complesso sportivo Sant'Agata si affronteranno il Melito di Nino Zavettieri e il Bari. Le finali sono in programma domenica mattina allo stadio "Spinella" di Melito: alle 9,30 quella per il terzo e quarto posto e a seguire la gara decisiva per assegnare il trofeo 2018.





Albo d’oro

Nell'albo d'oro della manifestazione troviamo Melito con 5 successi (nel 2005, nel 2006 e nel 2008, ex aequo con Firenze-Palermo, a Fiorenzuola, nel 2012 a Villa San Giovanni e nel 2016 a Napoli), tre successi per Reggio (nel 2007 a Lugano, nel 2009 a Cosenza e nel 2014 a Paola) e uno soltanto per il Bari (nel 2011 a Viterbo).