Salvatore Gualtieri, dimessosi dal club pitagorico all’indomani della storica promozione in Serie A, starebbe per candidarsi alla guida della Lega cadetti

L’ex vicepresidente del Crotone, Salvatore Gualtieri, sarebbe pronto a candidarsi alla guida della Lega Serie B dopo le dimissioni dell’attuale numero uno, Andrea Abodi, che, invece, sfiderà Carlo Tavecchio per la presidenza della Federcalcio italiana. Gualtieri, che come si ricorderà si dimise dalla sua carica all’interno del club pitagorico all’indomani della promozione in Serie A, godrebbe della stima di molte società del campionato cadetto pronte a scommettere sull’uomo che ha già ricoperto la carica di vicepresidente della seconda serie nazionale.