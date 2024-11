Dopo il ko con il Melfi alcuni tifosi avrebbero scagliato la propria rabbia sui giallorossi Gomez e Leone

Non è andata giù la pesante sconfitta all’”Arturo Valerio “, agli Ultras del Catanzaro. Sembrerebbe che alcuni di loro a fine partita nei pressi dello stadio, abbiano aggredito alcuni giocatori giallorossi, si tratterebbe dell'attaccante Gomez e del portiere Leone. Danneggiata anche l’auto dell’attaccante giallorosso. Ultras portati in questura per essere identificati.

