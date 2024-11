Il sodalizio del presidente Saladini ha annunciato anche il difensore Sirignano e il centrocampista Fois. Nel frattempo cambio di location per la presentazione ufficiale condotta dalla showgirl nata a Soverato

Il Lamezia Terme Fc che sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie D ha costruito una rosa competitiva che potrebbe rappresentare una delle piacevoli sorprese del girone I. La società del presidente Felice Saladini ha annunciato altri due innesti: il difensore Ciro Sirignano e il centrocampista Antonio Fois.

La carriera di Sirignano – classe ’85, nativo di Pomigliano D’Arco – è stata giocata quasi sempre nei campionati professionistici, con varie annate in Serie C, con le maglie di: Catanzaro, Paganese, Virtus Verona, Cavese e molte altre. Oltre a ciò, Sirignano è stato protagonista di due stagioni in Serie B con l’Avellino e ha giocato nella Serie A bulgara con il Botev Plovdin.

Antonio Fois, invece è nato ad Eboli nel 2002, Fois è un duttile centrocampista che predilige come zona di competenza la fascia destra del terreno di gioco. Cresciuto nelle giovanili della Salernitana, Fois ha poi vestito la maglia della Nocerina in Serie D, facendosi trovare pronto ogni qualvolta sia stato chiamato in causa.

Nel frattempo la società gialloblù è pronta alla presentazione ufficiale di squadra e staff. L'evento, condotto da Elisabetta Gregoraci, si svolgerà domani sera di presentazione presso l’area parcheggi del Comune di Lamezia Terme in via Arturo Perugini. «L’accesso all’area - fa sapere attraverso una nota la società lametina - è subordinato al possesso del Green-Pass o tampone negativo certificato entro 48 ore precedenti».