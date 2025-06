Sono giorni altamente frenetici in casa Pro Pellaro in vista dell'imminente mercato estivo e, soprattutto, per la costruzione del nuovo staff tecnico. Il club bianconero è reduce da un'ottima stagione nel campionato di Promozione B, con l'unico rammarico di non aver acciuffato i play off quando sembravano saldamente nelle proprie mani. Adesso bisogna ripartire e, con molta probabilità, cambieranno tante cose.

Verduci spinge Aquilino in panchina

In queste ore la dirigenza si sta muovendo nell'ombra e lontano dai riflettori per sciogliere alcuni nodi di vitale importanza: le priorità infatti sono allenatore e direttore sportivo. Fino a qualche giorno fa, innanzitutto, sembrava una pura formalità la riconferma di Giuseppe Verbaro in panchina ma le dichiarazioni di quest'ultimo, nella giornata di ieri, hanno cambiato tutto. Come già accennato dalla redazione sportiva di LaC News24 nella giornata di ieri, il nuovo direttore sportivo sarà con ogni probabilità Vincenzo Verduci, nella seconda parte dell'ultima stagione al Capo Vaticano. E passa proprio da qui il bivio allenatore dal momento che il nome caldo, e in queste ore sempre più insistente, sarebbe quello di Giuseppe Aquilino. Una figura che lo stesso Verduci conosce molto bene e con la quale ci ha lavorato nella prima parte di stagione al Val Gallico. Un binomio, questo, che potrebbe riformarsi per rilanciare le ambizioni del club bianconero. Non c'è nulla di ufficiale, ma le trattative per entrambi sembrerebbero molto avanzate.