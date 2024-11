Dopo aver vinto il campionato di Eccellenza, il Sambiase si è messo sin da subito in moto per programmare al meglio il prossimo torneo di Serie D. La società giallorossa inizialmente ha riconfermato il direttore sportivo Antonio Mazzei, per poi proseguire con l'allenatore Claudio Morelli. Elementi che hanno contribuito nei rispettivi ruoli al salto di categoria.

La società del presidente Folino adesso si sta concentrando alla costruzione della rosa dei calciatori e, in attesa di qualche volto nuovo, ecco che nei giorni scorsi sono arrivate quattro riconferme. Resteranno in giallorosso anche in Serie D: l'attaccante Francesco Umbaca, il portiere Alessio Giuliani e i difensori Gerardo Strumbo e Gabriel Colombatti. Di seguito le note ufficiali diffuse dal Sambiase in merito ai rinnovi.

Sambiase: arriva il rinnovo di Colombatti Forte di testa, forte nei contrasti, utilissimo nella prima fase di costruzione e anche qualche goal pesante: nel giorno del suo 34esimo compleanno, siamo felici di annunciare che Gabriel Colombatti rimarrà con noi un altro anno. Nella stagione appena conclusasi, insieme a Gerardo Strumbo, ha comandato la difesa bunker giallorossa (la migliore d’Europa per le prime 5 categorie di ogni campionato), registrando anche 2 goal (uno di questi decisivo nella sfida contro il Praia). Una riconferma meritata, per uno dei pilastri di questa stagione da record. Ancora tanti auguri di buon compleanno, Gabriel, e che la prossima stagione sia ancora più ricca di trionfi e soddisfazioni!