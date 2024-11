Domani dovrebbe essere la giornata decisiva per chiudere la trattativa con l'ex centravanti rossoblù ora in forze alla Spal ma resta ancora calda la pista per portare in giallorosso la punta del Cittadella

Andrea La Mantia, questo il nome più caldo per l’attacco del Catanzaro che questa sera sarà impegnato a Cesena per il terzo turno di Serie B. Il ds Ciro Polito sembra aver portato quasi a termine la trattativa per l’attaccante ex Cosenza, ora in forze alla Spal, che potrebbe giungere nel capoluogo di regione. Sarebbe previsto per domani un incontro tra le parti per definire i dettagli.

Ma la prima scelta non sarebbe l’ex rossoblù, infatti la società giallorossa è sulle tracce di Enrico Baldini, punta del Cittadella classe 1996 al quale sarebbe stato proposto un ingaggio molto più succulento di quanto attualmente percepito.

Sembra, invece, cosa fatta l’arrivo in giallorosso del centrocampista della Salernitana Mamadou Coulibaly che dovrebbe essere annunciato a brevissimo.