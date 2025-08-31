L’attaccante classe 1998 arriva alla corte di mister Alberto Aquilani dal Cittadella. L'operazione con la società veneta si è conclusa sulla base del prestito con obbligo di riscatto
Rinforzo in attacco per il Catanzaro del presidente Floriano Noto. Il tecnico dei giallorossi Alberto Aquilani potrà infatti contare anche su Luca Pandolfi, attaccante prelevato dal Cittadella e vecchia conoscenza anche del Cosenza. L'operazione con la società veneta si è conclusa sulla base del prestito con obbligo di riscatto.
Il comunicato del club
US Catanzaro 1929 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive dell’attaccante Luca Pandolfi che arriva dall’AS Cittadella 1973 con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Classe ’98, nello scorso campionato di Serie B, con la formazione veneta, ha collezionato 36 presenze andando a segno 8 volte.