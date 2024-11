Dopo l'annuncio dell'acquisto di Sounas dal Perugia, il Catanzaro batte un altro colpo (anticipato dal nostro network nei giorni scorsi) e attraverso una nota stampa ha comunicato l'accordo e la relativa firma con il centrocampista islandese Bjarki Steinn Bjarkason.

Il Comunicato del club giallorosso

«Fresco di esordio in Serie A con la maglia del Venezia, il 21enne islandese Bjarki Steinn Bjarkason, centrocampista offensivo, arriva alla corte di mister Vivarini con la formula del prestito secco fino a fine stagione. Nativo di Reykjavìk, Bjarkason ha iniziato la sua carriera nelle giovanili e poi nella prima squadra dell’Afturelding, per poi disputare tre stagioni con la maglia dell’IA Akraness (41 gare e 5 gol). Titolare nella nazionale islandese Under 21, arriva in Italia nel 2020 per vestire la maglia del Venezia in cadetteria, contribuendo alla storica promozione dei lagunari nella massima serie».