Al trasferimento dell'attaccante dal Frosinone al club giallorosso manca solo l'ufficialità. La storia postata sui social dal calciatore non lascia più dubbi

Iemmello torna a casa! L’attaccante ha ufficializzato il suo trasferimento dal Frosinone al Catanzaro con una storia sui social. Il giocatore nato nel capoluogo di regione ha postato, su uno sfondo rosso con scritte gialle, la canzone di Mario Venuti “Veramente”, citando il ritornello: «Sembrava impossibile potesse capitarmi e invece mi è successo veramente».

Tutto lascia presagire quello che la nostra testata, nel pomeriggio di ieri, aveva anticipato. Alla “scelta di cuore” fatta dal calciatore, quindi, manca solo l’ufficialità che dovrebbe arrivare nel corso della giornata.

Il presidente del club Floriano Noto credeva in questa operazione e, da quanto si apprende, avrebbe curato lui personalmente le trattative. Un nome importante, un nome che dovrebbe andare a colmare le lacune offensive che la squadra ha riscontrato nel corso del girone d’andata e che va ad aggiungersi ai rinforzi già arrivati negli scorsi giorni.

Restando realisti, la strada da percorrere per la promozione in Cadetteria è lunga e difficile. Ma, dopo gli sviluppi delle ultime ore, è certo che la società ci crede e nei prossimi giorni potrebbero realizzarsi un altro paio di colpi, quali Maldonado dal Catania e Biasci dal Padova, che sarebbero fondamentali per rimpolpare la rosa e realizzare il sogno Serie B.