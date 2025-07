Il Catanzaro è vicino a chiudere per Patrick Nuamah. L’esterno offensivo classe 2005, di proprietà del Sassuolo, è atteso nel ritiro di Pinzolo-Spiazzo nelle prossime ore. Il trasferimento dovrebbe avvenire con la formula del prestito secco. Il giocatore, svincolato dopo il caos societario del Brescia, sarebbe stato tesserato dal club emiliano nei giorni scorsi, battendo la concorrenza di diverse squadre, tra cui il Bari del ds Polito. Il club giallorosso ha lavorato sotto traccia per inserirsi nella trattativa, sfruttando i buoni rapporti tra il presidente Noto e l’ad neroverde Carnevali.

Nuamah, già convocato nelle giovanili azzurre, è un esterno sinistro offensivo ma può agire anche da trequartista, seconda punta o laterale destro. Nell’ultima stagione ha disputato 23 partite in Serie B, segnando il suo primo gol tra i professionisti in Coppa Italia contro il Monza. Il suo unico centro in campionato è arrivato proprio contro il Catanzaro, lo scorso 26 gennaio al “Rigamonti”.

Nel frattempo manca solo l’ufficialità per l’addio di Stefano Scognamillo, che sarà ceduto al Benevento per 400mila euro. Il difensore trentunenne, partito regolarmente per il ritiro, ha lasciato il gruppo dopo due allenamenti. Ha firmato un contratto triennale con opzione per una quarta stagione. In giallorosso dal gennaio 2021, Scognamillo lascia il Catanzaro con 169 presenze, record assoluto dell’era Noto. Per sostituirlo si valutano i profili di Gianmarco Ferrari e Christian Dalle Mura.