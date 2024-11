In casa giallorossa comunque si sta valutando anche la pista Nicolò Buso che l’anno passato era in forze al Lecco

Con la prima gara ufficiale alle porte (Coppa Italia il 10 agosto contro l’Empoli) il Catanzaro, anche se abbastanza soddisfatto, continua a essere presente sul mercato. L’obiettivo principale è l’esterno d’attacco Matteo Della Morte che è di proprietà del Vicenza e nella scorsa stagione di Serie C ha messo a segno 8 gol e 7 assist in 39 presenze. In casa giallorossa comunque si sta valutando anche la pista Nicolò Buso che l’anno passato col Lecco ha realizzato 9 gol e 3 assist.

Inoltre la notizia quasi certa, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore è quella riguardante il rinnovo di Mario Situm, l’esterno croato in forze da due stagioni con il Catanzaro che dovrebbe prolungare almeno per un’altra stagione.