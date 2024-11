Il direttore sportivo Magalini sta lavorando per provare a risolvere qualche problema palesatosi nell'ultimo periodo. E venerdì c'è il Palermo da affrontare in casa con 750 tifosi al seguito

C’è chi viene, c’è chi va. La scorsa settimana in casa Catanzaro è stata abbastanza movimentata, sia per quanto riguarda il campo che per quanto concerne il mercato. La netta sconfitta maturata contro la Feralpisalò per 3 a 0, ha fatto capire che c’è sicuramente da migliorare qualcosa in una squadra che, comunque, ha fatto molto bene nelle prime 21 giornate del campionato di Serie B, in quanto i 33 punti all’attivo e la settima posizione in classifica (piena zona playoff) sono tanta roba per una neopromossa.

Come dicevamo qualcosa va migliorata e il direttore sportivo giallorosso Magalini sta lavorando affinché il Catanzaro riesca a completare questa seconda parte di stagione al meglio. Katseris è volato a Lorient, in Francia, portando nelle casse della società guidata da Floriano Noto circa 2.5 milioni di euro e nel frattempo sembra cosa fatta anche il passaggio di Krastev alla Feralpisalò. Il giovane di proprietà della Fiorentina, che era giunto in prestito nel capoluogo di regione calabrese, passa con la stessa formula nel club lombardo. Il difensore bulgaro ha giocato veramente poco e, con l’arrivo di Antonini dal Taranto e il sempre più probabile ingresso di Petriccione del Crotone, che andrebbe a risolvere la bega Ghion a centrocampo, serviva un posto in rosa.

Poi c’è la questione legata al reparto offensivo. Capitan Iemmello, Biasci e Vandeputte sono delle certezze e, anche se la compagine calabrese non sta vivendo proprio un momento idilliaco, i loro numeri sono in linea con gli altri attacchi di Serie B. Latita Donnarumma che, anche se ha recuperato dall’infortunio, dopo Natale ha calpestato il terreno di gioco solo nei 5 minuti di forcing finale dell’ultimo match contro la Feralpisalò. Per prendere il suo posto, la prima scelta è Luca Moro dello Spezia (di proprietà del Sassuolo) anche se non è del tutto chiusa la pista Maric del Monza.

Comunque venerdì prossimo c’è il Palermo da affrontare tra le mura amiche, squadra che precede di un gradino e due punti i giallorossi in classifica. Al seguito dei rosanero 750 tifosi che hanno già polverizzato i biglietti dei posti messi a disposizione nel settore ospiti del Ceravolo.