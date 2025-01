Il giocatore ex Cremonese e Cittadella non rientrerebbe nei piani tecnici di mister Massimiliano Alvini

C’è una novità importante in casa Cosenza calcio che riguarda il futuro di un giocatore. Secondo quanto apprende la nostra testata, l’attaccante Strizzolo non figurerà tra i convocati per la prossima sfida di campionato contro la Sampdoria.

Il giocatore, ex Cremonese e Cittadella, non rientrerebbe nei piani tecnici di Massimiliano Alvini. A questo punto l’addio è molto vicino. La decisione sarebbe stata già comunicata al diretto interessato, il quale avrebbe condiviso la scelta. Tuttavia, con Strizzolo in partenza, il Cosenza è intenzionato a bloccare la cessione di Fumagalli al Mantova.

Il talentuoso attaccante potrebbe quindi rimanere in riva al Crati fino a giugno.

Tornando a Strizzolo, l’atleta è in prestito dal Modena con il quale ha un contratto fino al 30 giugno del 2025. Insomma, il mercato del Cosenza è in fermento. Il diesse Delvecchio lavora sotto traccia. I prossimi giorni saranno dunque frenetici sia in entrata che in uscita