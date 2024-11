Il Cosenza accoglie un nuovo acquisto. Si tratta dell’esterno destro Manuel Ricciardi proveniente dall’Avellino, classe 2000. Nella scorsa stagione ha difeso i colori biancoverdi ma nei mesi scorsi si è rifiutato di rinnovare il contratto con gli irpini. Ora per lui un biennale a Cosenza.

Acquisto dalla Serie C

Ricciardi è reduce da due buone stagioni con l’Avellino. In passato ha giocato sempre in C con il Legnago e l’Alma Fano. Sarebbe un altro arrivo dalla Serie C quest’anno per il Cosenza dopo i portieri Vettorel e Baldi, i centrocampisti Begheldo, Rizzo Pinna e Kouan.

Il comunicato del Cosenza

«La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive, con la formula del trasferimento a titolo definitivo, del calciatore Manuel Ricciardi, proveniente dall’U. S. Avellino 1912. Ricciardi, esterno di piede destro classe 2000, ha firmato un accordo valido fino al 30 giugno 2026 con opzione per la stagione successiva. Nato a Roma, cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Ascoli e con esperienze anche a Fano e Legnago, il calciatore nella scorsa stagione ha collezionato 36 presenze, 3 reti e 6 assist. A Manuel il benvenuto nel branco rossoblù!»