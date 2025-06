L'attaccante non ha intenzione di rimanere in Calabria nella prossima stagione. Gli altoatesini sarebbero in pole per ingaggiarlo

Dell'interesse nei suoi confronti il nostro network ne aveva parlato una decina di giorni fa. Ora però per Massimo Zilli, arriva l'accelerata da parte del Sudtirol. Gli altoatesini sarebbero in pole per ingaggiare l'attaccante di proprietà del Cosenza.

L'attaccante classe 2002 ha ancora un anno di contratto con i rossoblù, ma ha già comunicato la sua intenzione di cambiare aria e di non rimanere in Calabria. Nell'ultima stagione Zilli ha segnato 3 gol in 27 presenze, ma solo 705 minuti in campo. Guarascio non fa sconti nemmeno sul cartellino del calciatore friulano, valutato 350.000 euro da Transfermarkt, ma il Sudtirol sembra fare sul serio. E se non sarà la società di Bolzano la prossima destinazione di Zilli, il suo destino è comunque lontano da Cosenza.