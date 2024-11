Il calciomercato del Cosenza potrebbe avere un sussulto d’orgoglio, dopo un mese trascorso a rincorrere, con Marin Jakolis (’96). Si tratta di un esterno offensivo che organi di informazione croati nel tardo pomeriggio hanno dato in dirittura d’arrivo in Calabria. Il sito "dalmatinskiportal.hr" ha spiegato che il calciatore con ogni probabilità completerà la seconda parte di stagione in rossoblù.

Il trasferimento avverrà però dall’Hajduk Spalato, club che ne detiene il cartellino, e non dal Sibenik dove si è consacrato con uno spezzone di stagione abbastanza incoraggiante. L’ala, infatti, in 19 partite ha messo a segno 10 reti e fornito 6 assist. Sicuramente un bottino niente male per una compagine di centro-bassa classifica e per un calciatore che ha giostrato secondo i tabellini locali sulla fascia.

Calciomercato Cosenza, arriva Marin Jakolis

Il tecnico Roberto Occhiuzzi aspetta che il club rinforzi la squadra a stretto giro, magari prima della trasferta di Cittadella. I Lupi, che contro il l’Ascoli si sono schierati con il 4-3-1-2, potrebbero a questo punto virare sul 4-3-3. L’affare che porterebbe Marin Jakolis al Cosenza avverrebbe sulla base di un trasferimento a titolo definitivo a margine di un indennizzo versato all’Hajduk. Sarebbe il terzo calciatore croato in organico dopo Situm e Matosevic (che ha anche la nazionalità slovena).