Il Crotone volta pagina sul mercato e, dopo gli addii di Berra, Ricci e Murano, piazza un nuovo innesto nel reparto offensivo. Il club rossoblù ha infatti comunicato di aver acquisito a titolo definitivo dall’AZ Picerno il diritto alle prestazioni sportive di Antonio Energe, attaccante campano che arriva in Calabria con l’obiettivo di dare nuove soluzioni al fronte d’attacco pitagorico.

Nato ad Afragola nel 2000, Energe compirà 26 anni il prossimo 21 gennaio. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Napoli, l’attaccante si è messo in evidenza negli ultimi 18 mesi con la maglia del Picerno, dove ha mostrato continuità e capacità realizzative, andando a segno complessivamente 11 volte. Numeri che hanno convinto il Crotone a puntare su di lui per rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione.

Il nuovo calciatore rossoblù ha firmato un contratto triennale con gli squali, legandosi al club fino al 2028. Un’operazione che testimonia la volontà della società di investire su profili giovani ma già pronti per il campionato di Serie C.

Nel frattempo l’attenzione si sposta sul campo. La squadra di Emili Longo tornerà in azione domani pomeriggio allo stadio Ezio Scida, dove ospiterà l’Altamura nel match valido per la ventunesima giornata di campionato