Il mercato del Crotone batte il primo colpo in ingresso. La società del presidente Vrenna ha infatti ufficializzato l'arrivo dal Giugliano del centrocampista Lucas Felippe, calciatore brasiliano che ha sottoscritto con i rossoblù un contratto fino al 30 giugno 2026.

Nel frattempo, il ritiro dei pitagorici è arrivato al quinto giorno. Questa mattina gli squali, agli ordini di mister Zauli, hanno svolto un allenamento a porte aperte presso il centro sportivo Antico Borgo. I rossoblù hanno ricevuto il primo abbraccio da parte dei tifosi per quanto riguarda la nuova stagione e sono scesi in campo alle ore 9:00 iniziando con l’attivazione e proseguendo con i possessi. A seguire mister Zauli ha diviso la squadra in due tra lavoro in palestra e tattica sul campo.

Lucas Felippe è del Crotone: l'annuncio del club

«Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Giugliano Calcio 1928 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lucas Felippe nato a San Paolo in Brasile il 3 maggio 2000. Il neo centrocampista pitagorico, che lo scorso anno ha collezionato 31 presenze condite da 3 reti in Serie C con la squadra campana, ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2026. Bem-vindo nella famiglia rossoblù, Lucas!»