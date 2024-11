Sembra fantacalcio ma i due giocatori pitagorici potrebbero finire entrambi a Milano, con l'attaccante nigeriano in nerazzurro e il brasiliano in rossonero

Il Crotone ha conosciuto l’amara retrocessione in Serie B ma nonostante ciò, molti calciatori pitagorici sono richiesti dal mercato e anche da molte big di serie A.

I pezzi pregiati e dai quali fare cassa per ripartire in Serie B, sono principalmente Messias e Simy. Il brasiliano Messias è conteso da molte squadre della massima serie italiana, tra queste, sfumata l’ipotesi Genoa, restano in corsa Torino, Atalanta e Napoli.

Il Milan su Messias

Ma sul giocatore, classe 91, che con gli squali ha collezionato in A 36 presenza e 9 reti, nelle ultime ore è piombato (incredibile ma vero) anche il Milan. Una pedina che potrebbe rinforzare il reparto offensivo dei rossoneri. La cifra per il trasferimento del brasiliano, fissata dalla società di Vrenna, si aggira attorno ai 12 milioni di euro ma nelle varie trattative potrebbero essere inserite anche contropartite tecniche.

Simy vice Lukaku

Se Messias piace al Milan, il nigeriano Simy potrebbe addirittura finire in nerazzurro a fare il vice Lukaku. L’attaccante autore di 20 gol e 3 assist nell’ultima stagione ha avuto richieste da tante squadre. Su tutte Salernitana, Genoa e Fiorentina. Il centravanti piace però anche a Simone Inzaghi, neo tecnico dell'Inter campione d’Italia, che il prossimo primo luglio annuncerà ufficialmente anche un'altro ex rossoblù: il portiere Alex Cordaz.

Ecco dunque che quello che sembra essere puro fantacalcio potrebbe trasformarsi a breve in qualcosa di concreto e in un vero e proprio sogno ad occhi aperti per i due calciatori. Di sicuro Simy e Messias faranno la fortuna (economica) del Crotone.