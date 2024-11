Il giocatore arriva in Calabria dopo essersi svincolato dal Chievo Verona. In Serie B ha collezionato 143 presenza e segnato 11 gol

Dopo il fallimento del Chievo, tutti i giocatori della squadra gialloblù sono stati svincolati e dunque finiti sul mercato. Tra questi anche l'esterno offensivo Vasile Mogos che è stato ufficializzato poco fa dal Crotone attraverso il seguente comunicato stampa e farà dunque parte della squadra affidata a Francesco Modesto.

«Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Vasile Mogos. Rumeno, nato a Vaslui il 31/10/1992, e in possesso anche di passaporto italiano. - Il comunicato continua con le caratteristice principali dell'ex Chievo - Mogos è un esterno destro completo: corsa, tecnica, tanti cross per i compagni di squadra e, in generale, spiccate doti offensive. Cresciuto nell’Asti, squadra con la quale ha esordito in Serie D, successivamente ha vestito, tra le altre, le maglie di Real Vicenza, Reggiana, Ascoli, Cremonese e Chievo Verona collezionando ben 143 presenze in cadetteria condite da 11 reti ed è stabilmente nel giro della nazionale rumena».