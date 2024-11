Budimir bloccato dalla Sampdoria. Allegretti nelle prossime ore di ritorno in Calabria

Da un ex sfumato ad un altro pronto a rientrare alla base. Da Crotone a Vibo Valentia. Da Ante Budimr a Diego Allegretti. Il primo, uomo promozione in serie A con la maglia pitagorica, era pronto a rivestire i colori rossoblu. Resterà a Genova, sponda Doria. E’ stata proprio la Samp a bloccare il suo ritorno in Calabria. Giampaolo è pronto a dare più fiducia all’attaccante croato chiuso in questa prima parte del campionato da Quagliarella e Muriel. Forse uno dei due partirà. Ecco perché nel frattempo i blucerchiati si sono tenuti stretti il bomber di Zenica.

Tanti gol li ha segnati anche Diego Allegretti. Punta di diamante della Vibonese che fu e partito a sorpresa in estate per vestire i colori della Maceratese. Club dal quale potrebbe arrivare anche il difensore ex Vigor, Marchetti. Stando a radiomercato entrambi avrebbero già prenotato l’aereo e nelle prossime ore potrebbero essere a disposizione del neo tecnico Campilongo. Insieme a quello di Allegretti a Vibo potrebbe andare in porto un altro gradito ritorno, quello di Pasquale Iadaresta, passato senza troppi sussulti dal “Luigi Razza” qualche anno fa poi esploso con il Fondi, club che attualmente detiene il suo cartellino.

Un’operazione in stand by in attesa di capire cosa deciderà la società rossoblu sul futuro di Andrea Saraniti.

Alessio Bompasso