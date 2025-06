Continua nella sua ristrutturazione il Brancaleone in vista del prossimo campionato di Eccellenza, con il club rossoblù che si sta già muovendo per rinforzare la propria rosa. E a tal proposito si registrano i primi nuovi arrivi che si aggiungo al blocco consolidato.

Colpo in attacco

Colpo in attacco dunque da parte della compagine del Leoni che annuncia Emmanuel Gomez Jimenez. Si tratta di un attaccante (classe 2002) di origine colombiana ma con passaporto spagnolo. Il ventitreenne è cresciuto nelle formazioni giovanili spagnole di Madrid, dall'Under 17 all'Under 22, militando in squadre come l'Union Adarve, lo Sporting de Hortaleza, Villa Rosa e Santa Ana. Inoltre non è nuovo ai campionati calabresi dal momento che nella scorsa stagione ha difeso la maglia giallorossa del Cotronei, nel girone A di Promozione. Molto possente e fisico grazie ai suoi 178 cm per 78 kg, inoltre possiede forza e ed esplosività che sono le sue caratteristiche migliori. Il centravanti è anche dotato di un tiro potente e può ricoprire il ruolo di seconda punta, creando così ampiezza tattica lì davanti. Sicuramente un colpo importante e che aumenta la qualità offensiva, ma che potrà anche dare una mano sotto l'aspetto tattico. continua l'opera di rafforzamento del Brancaleone.