I campionati di Eccellenza e Promozione hanno riacceso i motori la scorsa settimana, regalandosi subito un avvio spettacolare e promettendo una stagione ricca di colpi di scena. Ma se la parola è passata al campo, le manovre di mercato non si sono affatto concluse. Proprio nei momenti finali della sessione estiva sono arrivati due squilli perentori destinati a spostare gli equilibri del calcio dilettantistico calabrese, firmati da Isola Capo Rizzuto e Sersale.

Bomber senza tempo

Il botto più fragoroso nel massimo campionato regionale porta la firma dell'Isola Capo Rizzuto, che si assicura le prestazioni di Attilio Angotti. Per il "bomber senza tempo" si tratta di un suggestivo ritorno in maglia giallorossa, già vestita nella stagione 2016/17 condotta con la vittoria del campionato di Eccellenza. Reduce dal titolo di capocannoniere dell'ultimo torneo con la Paolana, condotta fino ai vertici della graduatoria, l'attaccante ritrova in panchina mister Saverio Gregorace. Un binomio collaudato e vincente, giunto al terzo capitolo dopo le prolifiche parentesi al Soriano (25 reti) e allo Scalea (14 gol). Cresciuto nel settore giovanile del Messina — club con cui ha esordito in Serie B —, Angotti vanta un bagaglio d'esperienza costruito tra i professionisti con Vigor Lamezia e Igea Virtus, oltre a svariate annate da protagonista tra Serie D ed Eccellenza.

Sersale, esperienza in difesa

Non è da meno la risposta del Sersale, che regala alla propria retroguardia un innesto di assoluta garanzia e personalità: Domenico Marchetti. Il difensore centrale classe 1990 rappresenta un vero e proprio lusso per la categoria, grazie a una struttura fisica imponente, doti leadership e una spiccata abilità nel gioco aereo. Nel suo curriculum figurano oltre 400 presenze collezionate tra Serie C e Serie D con maglie blasonate come quelle di Catanzaro, Vibonese, Messina, Gelbison, Vigor Lamezia e Acireale, oltre al prestigio delle convocazioni nelle Nazionali azzurre Under 19 e Under 20. Un rinforzo di grande spessore che si mette da subito a disposizione di mister Torchia per alzare l'asticella delle ambizioni giallorosse.