L'inizio della stagione dilettantistica è ormai alle porte: tra meno di due settimane si alzerà il sipario sulla Coppa Italia Dilettanti e, subito dopo, prenderanno il via i campionati di Eccellenza e Promozione. La maggior parte dei club ha già definito o consolidato le proprie rose in questa sessione estiva, ma gli ultimi giorni di mercato potrebbero riservare ancora colpi di scena a sorpresa.

Tra i profili di maggior spessore ancora svincolati e a caccia di una sistemazione c'è senza dubbio Alessio Colosimo. L'attaccante, classe 1993, vanta numeri ed esperienza che non hanno bisogno di presentazioni: basti pensare al titolo di capocannoniere conquistato un paio di stagioni fa nel girone A di Promozione grazie a ben 19 reti. Negli ultimi due anni ha indossato la maglia del Mesoraca, trascinando la squadra fino alla finale dei playoff nell'ultima annata e sfiorando uno storico approdo in Eccellenza al termine di un campionato vissuto da assoluto protagonista.

Bomber sulla piazza

Ora, il bomber trentunenne potrebbe rappresentare il "colpo last minute" ideale per qualsiasi compagine con ambizioni di alta classifica. Colosimo scalpita per tornare sul rettangolo di gioco e, ai microfoni di LaC News24, fa il punto della situazione sulla sua estate: «Al momento sono ancora sul mercato e non ho ancora firmato con nessuna squadra per la prossima stagione. Sto valutando alcune possibilità, ma voglio fare la scelta giusta e trovare un progetto serio e stimolante, dove poter dare il massimo. Mi sento pronto per iniziare la nuova stagione e ho tanta voglia di tornare in campo, allenarmi e mettermi nuovamente a disposizione di una squadra».

Nonostante le vacanze e l'attesa della chiamata giusta, l'attaccante non ha mai smesso di curare la preparazione atletica per farsi trovare all'apice della condizione: «In questi mesi ho continuato a lavorare per farmi trovare pronto, sia fisicamente che mentalmente. Non ho particolari preferenze, sono disposto ad ascoltare le proposte e a valutare i progetti che arriveranno. La cosa più importante per me è trovare una società che abbia ambizioni, un gruppo unito e un ambiente in cui poter lavorare bene e dare il massimo. Adesso aspetto con serenità l’occasione giusta. Quando arriverà, sarò pronto a dare tutto me stesso e a iniziare questa nuova stagione con grande entusiasmo e motivazione».

Il messaggio ai club è lanciato chiaro e forte: il bomber è pronto, servono solo le giuste garanzie progettuali per far scattare la firma.