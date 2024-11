La linea che il Sambiase sta seguendo in questa prima fase di calciomercato è ormai chiara. La società del presidente Folino si sta inizialmente concentrando sulle riconferme degli elementi che hanno contribuito a vincere il campionato di Serie D, per poi tentare di portare alla corte di Claudio Morelli anche volti nuovi capaci di completare la rosa che affronterà il prossimo torneo di Serie D. Nelle ultime ore, sono tre - come scritto sopra - i calciatori che il club giallorosso ha confermato anche per il massimo torneo dilettantistico. Si tratta dell'esterno Benito Cataldi e dei difensori (e fratelli) Valentino e Santiago Frasson. Di seguito le note ufficiali diffuse dalla società giallorossa. Leggi anche ↓ Calciomercato | Dilettanti, il Sambiase conferma anche capitan Crucitti: «Leader tecnico e carismatico» I fratelli Frasson ancora a Sambiase

L’Asd Sambiase comunica di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo di contratto di Valentino e Santiago Frasson. Valentino, classe 2003, ha impressionato tutti gli addetti ai lavori a suon di grandi prestazioni, giocando sia come centrale che come terzino, segnando 4 goal e fornendo 3 assist, il migliore del reparto in termini di numeri. Santiago, classe 2005, ha dimostrato grande personalità e duttilità ogni volta in cui è stato chiamato in causa, sia con la prima squadra che con l’Under 19. Durante la stagione, ha infatti ricoperto i ruoli di difensore centrale, terzino e centrocampista.

La società è orgogliosa di poter contare ancora su due giocatori dal futuro radioso come Valentino e Santiago, certa che il loro talento e la loro dedizione saranno determinanti per l’avvenire giallorosso.