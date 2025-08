Con la prima settimana di agosto ormai quasi alle spalle, una ad una tutte le squadre dei principali campionati dilettantistici regionali (Eccellenza e Promozione) si stanno radunando per l'inizio della preparazione estiva e dunque per l'avvicinamento alla prossima stagione. Ciò però non risparmia colpi di mercato che continuano a susseguirsi e che stanno andando ormai a definire le rispettive rose, anche per mettere in condizione gli allenatori di lavorare con l'organico già completo e definito. Nei giorni scorsi dunque diverse sono state le operazioni di mercato, nello specifico di Eccellenza e Promozione B.

Colpi di Paolana e Bocale

Partendo dal massimo campionato regionale, le più attive delle ultime ore sono Paolana e Bocale. Proprio il club tirrenico è protagonista di un colpo di continuità in difesa dal momento che annuncia il rinnovo di Alessandro Miceli. Un movimento di mercato che pesa come un nuovo acquisto visto anche lo spessore del profilo in questione. Il forte difensore centrale, classe 1986 e con una clessidra del tempo che sembra essersi fermata, sarà dunque ancora per un altro anno il perno del reparto difensivo all'ombra del Tarsitano. Il numero 3 resta in biancazzurro. Punto fermo della retroguardia, come confermano anche le 24 presenze nello scorso campionato spalmate in 2039 minuti che lo inseriscono nella top ten dei giocatori più utilizzati della rosa della Paolana. La sua presenza porta in campo esperienza, grinta e leadership. La Paolana sulla scia della continuità.

Altra importante riconferma invece per il Bocale che si tiene stretto anche Daniel Ibanez. Il club biancorosso continua nella sua costruzione della rosa in vista del prossimo campionato di Eccellenza, ma lo fa poggiandosi sulla solida base dello scorso anno. Di questa base fa indubbiamente parte anche lo stesso Ibanez. Ufficiale il suo rinnovo per un’altra stagione. Un playmaker di spessore che ha mantenuto un rendimento altissimo, incantando il pubblico con giocate di prima, finte e magie di ogni tipo, su tutte quella che gli valse la doppietta contro il San Luca. Per il classe ’95 argentino sono state 15 su 15 le presenze nel girone di ritorno, a conferma di come esso sia fondamentale nella zona nevralgica del campo. Talento eccezionale plasmato dalla cantera del San Lorenzo, ha poi avuto tutto il tempo per maturare vestendo tante maglie importanti in Argentina, prima di un passaggio in Messico e infine l’approdo in Italia, in Sicilia con la Jonica. Mister Lo Gatto potrà ancora contare su di lui.

Deliese, ecco il gioiellino Luverà

Passando al girone B di Promozione, colpaccio non solo in prospettiva per la Deliese ma anche per identità e senso di appartenenza. Il club amaranto, infatti, oltre ad assicurarsi uno dei profili più promettenti del panorama calabrese si porta a casa un purosangue e deliese doc. Ufficiale infatti l’ingaggio del classe 2008 Angelo Luverà. Si tratta di un centrocampista centrale di grande intelligenza tattica e di qualità tecnica. Uno dei profili più promettenti del panorama regionale calabrese appunto. Il suo percorso comincia prestissimo: a soli 6 anni entra a far parte della scuola calcio della Segato, dove rimane per dieci stagioni. Con il club reggino raccoglie inoltre soddisfazioni importanti, distinguendosi, come punto di riferimento tecnico e caratteriale della propria squadra fino a trascinarla, da protagonista, alla seconda fase nazionale del campionato Under 17. la scorsa stagione il salto alla Reggina dove ha brillato anche nel campionato Under 19 nonostante i suoi appena 16 anni.

Ecco le sue prime parole dopo il rientro nella sua città: «Appena avevo l’opportunità, anche dopo aver giocato in una trasferta fuori regione, rientravo per seguire ovunque la squadra del mio paese. Ho sempre creduto, qualunque fosse stato il mio percorso di crescita, che un giorno avrei indossato la mitica divisa amaranto e così è stato. E come si dice, al cuor non si comanda. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura in un ambiente che conosco benissimo, mettendo a disposizione tutto me stesso».