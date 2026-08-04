Non accenna a fermarsi il mercato estivo del calcio dilettantistico regionale. Nonostante il caldo torrenziale di agosto e con i raduni pre-campionato ormai alle porte, le società calabresi continuano a puntellare i propri organici a suon di ufficialità, muovendosi tra innesti d'esperienza internazionale e giovani di grande prospettiva.

Pro Pellaro faraonica, l'Isola risponde dal Brasile

Nel massimo campionato regionale continua a fare la voce grossa l'Admo Pro Pellaro, protagonista di una campagna acquisti di altissimo profilo. I bianconeri hanno piazzato l'ennesimo colpo d'effetto con l'ingaggio di Mauro Tomas Cecreta, attaccante argentino classe 2002 originario di Córdoba e con passaporto francese. Centravanti moderno che abbina stazza fisica e fiuto del gol, il ventiquattrenne vanta un bagaglio internazionale di tutto rispetto: cresciuto nel Central Córdoba, ha vestito in patria le maglie di Renato Cesarini, Atlético Rafaela, Deportivo Laferrere e Deportivo Cultural, per poi militare nel Deportivo Quito (Ecuador) e nei San Pedro Pirates (massima serie del Belize). La scorsa stagione ha vissuto la sua prima tappa italiana al Cassano Sybaris, in Promozione, trascinando i suoi con ben 22 reti e laureandosi vice-capocannoniere del torneo.

Non resta a guardare l'Isola Capo Rizzuto, decisa a mettere a disposizione di mister Saverio Gregorace una rosa di primo livello. Il club giallorosso ha ufficializzato l'arrivo di Marcio Marques, attaccante brasiliano classe 1995. Giocatore eclettico e di grande esperienza estera, Marques ha militato nei massimi campionati di Vietnam (Nam Dinh), Cambogia (NagaWorld) e Thailandia (Kasetsart). I sostenitori calabresi lo ricordano bene per l'ultima parentesi vissuta nella seconda parte della scorsa stagione all'Ardore, nel girone B di Promozione, dove ha viaggiato a suon di gol.

La Silana rinforza la difesa con un giovane di prospettiva

Scendendo nel girone A di Promozione, si muove con decisione la neopromossa Silana, attenta a blindare il proprio reparto arretrato con elementi di talento. La società ha annunciato l'acquisto di Gabriele Chidichimo, duttile difensore classe 2007. Nonostante la giovanissima età, il prospetto vanta già un bagaglio di tutto rispetto nel torneo di Promozione, avendo vestito nell'ultimo periodo le maglie di Rende e Acri, e garantendo a mister e squadra qualità, impegno e versatilità tattica.