Nonostante il mese di agosto sia agli sgoccioli, le trattative restano incandescenti: triplo innesto per i gallicesi, innesto di prospettiva amaranto e un super nome ancora sulla piazza

Il mese di agosto muove verso le sue battute finali e l'avvio dei campionati dilettantistici si fa sempre più vicino, ma le trattative di mercato non accennano a fermarsi. La sessione estiva continua a regalare colpi a sorpresa e movimento frenetico, tra innesti ufficiali e profili di altissimo livello in attesa di sistemazione.

Val Gallico scatenato tra gioventù e qualità

A prendersi la scena nelle ultime ore è stato il Val Gallico, autore di un'importante tripla operazione in entrata:

Ferdinando Guerrisi: Il fantasista rappresenta un colpo di assoluto spessore (confermando le indiscrezioni dei giorni scorsi). Reduce dalle esperienze con Sporting Polistena e Capo Vaticano, vanta un curriculum di prestigio con i settori giovanili di Catanzaro e Sassuolo, la Serie D vissuta con Cittanovese, Roccella e San Luca, oltre ai campionati con Gioiese e Soriano.

Davide Nocera: Difensore promettente classe 2007, arriva al club gallicese dopo essere cresciuto nel settore giovanile della Reggioravagnese ed essersi messo in luce con la Pro Pellaro.

Alessandro Catalano: Centrocampista giovane ma già navigato. Cresciuto nel Gallico Catona, ha militato nella Palmese per poi finire la scorsa stagione alla Pro Pellaro.

Bovalinese: ecco il mancino Pipitone

Non resta a guardare la Bovalinese, decisa a recitare un ruolo da protagonista per le posizioni di vertice. Il club amaranto ha ufficializzato l'ingaggio di Alessandro Pipitone, centrocampista classe 2007. Cresciuto nella scuola calcio Fair Play e con un passato di due stagioni al Taormina, Pipitone ha già saggiato il "calcio dei grandi" disputando due campionati di Prima Categoria con il Real Gescal. Centrocampista moderno, mancino e dotato di grande corsa, si mette a disposizione di mister Lanzaro per completare il suo percorso di crescita.

Il nome pregiato: Rocco Papaleo in attesa di chiamata

In mezzo a tante trattative chiuse, resta ancora sulla piazza uno dei pezzi più pregiati del panorama locale: Rocco Papaleo. Esterno a tutta fascia e volto simbolo dello Stilomonasterace, con cui è stato tra i grandissimi protagonisti del miracoloso terzo posto in Eccellenza e della finale playoff, rappresenta un profilo di esperienza e qualità indiscutibili, pronto a far comodo a qualsiasi società in cerca del salto di qualità definitiva.