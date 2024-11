Nel frattempo la squadra allenata da Vincenzo Pacino ha pareggiato 4-4 in un test amichevole contro il Rende. E domenica in campo per la Coppa Italia

Il calciomercato dell'Eccellenza ha visto il Città di Acri tra le più attive durante la finestra estiva. I rossoneri che saranno ai nastri di partenza del prossimo massimo campionato di calcio regionale, hanno costruito una delle rose più competitive. L'Acri, insieme a Locri, Sersale, Reggiomediterranea e soprattutto Paolana potrebbe essere tra le formazioni protagoniste della stagione che ufficialmente prenderà il via domenica 5 settembre con il primo turno della Coppa Italia Dilettanti. La fase regionale del Città di Acri si aprirà con la trasferta in casa del Trebisacce.

Nel frattempo sono stati annunciati altri tre innesti. Si tratta del terzino, classe 2001, Angelo Pio Algieri, giocatore che ritorna ad Acri dopo una positiva esperienza in rossonero durante la stagione 2019/2020. Tra i volti nuovi ci sono invece Antonio Crispino e Antonio Olivieri. Crispino arriva a vestire la casacca dell'Acri dopo l'esperienza in Serie D con i lupi del Pollino lucani del Rotonda. Per il jolly, che può ricoprire svariati ruoli in atttacco ma anche in difesa, esperienze anche con Rende, Luzzese, Montalto e Hinterreggio. Antonio Olivieri è invece un classe 2004 di cui si dice un gran bene. Il giocatore di Corigliano può occupare diverse posizioni in avanti, sia da esterno che come punta e nei suoi trascorsi ci sono i settori giovanili del Cosenza e del Crotone.

Per l'Acri, in vista dell'appuntamento di Coppa, oggi pomeriggio un test amichevole contro il Rende, squadra di Serie D. Al "Lorenzon" si è vista una sfida piacevole che si è conclusa con un pirotecnico 4-4. Per il Rende a segno Palma, Mosciaro, Furina e Domanico, reti rossoneri invece di Le Piane, Alfano, Crispino e Mazzei.