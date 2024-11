La U.S. Vibonese comunica di aver trovato l’accordo con il centrocampista Mario Francesco Prezioso, nella passata stagione al Bisceglie, Serie C, girone C, al quale era stato girato dal Carpi.

Il neo acquisto rossoblù, nato a Napoli il 15 aprile del 1996, nel Settore giovanile della squadra della propria città ha mosso i primi passi, arrivando fino alla Primavera del club partenopeo, con cui ha giocato 43 gare e siglato 10 gol.

Al suo attivo una parentesi a Melfi ed un campionato da titolare alla Virtus Francavilla, nella stagione 2016/17, dove ha incrociato, da avversario, anche la Vibonese.



Prezioso arriva in prestito secco dal Napoli «e a nome della Vibonese – dice il ds Simone Lo Schiavo – ringrazio il club partenopeo per averci concesso il prestito di Prezioso, mostrando fiducia nei nostri confronti. Abbiamo fortemente puntato su di lui, sulla sua bravura e sulla sua duttilità. Siamo convinti che ci darà una grossa mano di aiuto».

Da parte del neo acquisto rossoblù «la soddisfazione di essere qua è enorme, perché tutti mi hanno descritto benissimo questa società e questa realtà. Non vedo l’ora di scendere in campo e di iniziare questa nuova avventura nel torneo di Serie C».



Mario Francesco Prezioso ha raggiunto i compagni nel ritiro di Lorica per iniziare la preparazione. Il nuovo giocatore della Vibonese si descrive in questa maniera: «Sono il classico centrocampista moderno. Non ho problemi a giocare da interno, oppure da centrale. Sono abbastanza duttile e sarò ovviamente a disposizione del tecnico e dello staff».