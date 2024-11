Subito dopo la fine del calciomercato, Roberto Goretti ha rilasciato al nostro network un’intervista in esclusiva per commentare le operazioni condotte dal Cosenza. Il ds rossoblù ha convinto il presidente Guarascio a presentarsi per la prima volta in un 11 anni allo Sheraton. «Ci serviva la sua presenza - ha detto -. Alcune trattative necessitavano di velocità, era fondamentale averlo a Milano». Per il club silano molto attivi anche il segretario De Poli e Pizzimenti, braccio destro dello stesso Goretti. «Sono soddisfatto - ha aggiunto il ds - ora parola al campo».