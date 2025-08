Con agosto inizia a sentirsi anche il sentore di precampionato, con il consueto antipasto della Coppa Italia Dilettanti. Agosto però è anche il mese più caldo per quel che riguarda quelle trattative che vanno poi a completare la rosa, e dunque più importanti. C'è tanto fermento, a tal proposito, soprattutto nel girone B di Promozione che negli ultimi giorni ha regalato diversi copi a effetto.

Colpo del Gioiosa Ionica

Continua a muoversi innanzitutto l'Ardore che non ha mai nascosto l’intenzione di provare a tornare subito in Eccellenza dopo la retrocessione della passata stagione. Le Aquile dunque vogliono riprovare a volare e lo stanno facendo già attraverso il mercato estivo che ha già portato diversi innesti. Stavolta però si tratta di un rinnovo che è quello di Luca Schiavello. Si tratta di un portiere, classe 2003, che ha iniziato nel settore giovanile dell’Audax Locri, per poi passare al Locri. Ha acquisito esperienza con Africo, Vallata del Torbido e Roccella in Promozione, prima di firmare con l’Ardore nel mercato di riparazione della stagione 2023/24, contribuendo allo storico salto in Eccellenza. Senza esitazioni, ha scelto di rinnovare anche per la prossima stagione.

Colpo di spessore invece per il Gioiosa Ionica che scuote il mercato delle ultime ore. Il club biancorosso sta allestendo una rosa di primo livello in vista del prossimo campionato di Promozione B, come dimostrano i profili arrivati finora. La compagine gioiosana però non si accontenta e fa un altro squillo alle antagoniste con un altro colpo di spessore: ufficiale infatti l’ingaggio di Antonio Pelle. Si tratta di un attaccante classe 2000 che arriva a dare man forte alle ambizioni del club. Per lui una lunga esperienza iniziata nel settore giovanile dell’Audax Bovalinese e poi Bovalinese. In seguito ha indossato anche le maglie di Roccella, San Luca e Locri. Un altro colpo messo a segno dal direttore sportivo Agrippo che alza il livello tecnico della squadra.

Pro Pellaro, arriva Caracciolo

Monitora il mercato anche il San NicolaChiaravalle-Soverato. Il club, rinnovato dalla fusione che ha contribuito a dare uno slancio in vista del prossimo campionato di Promozione B, continua nella sua opera di mercato estivo e stavolta annuncia un rinnovo, o un nuovo acquisto se la si vede in prospettiva di una nuova squadra post-fusione. Bruno Tassone sarà dunque ancora del San Nicola Chiaravalle-Soverato. Si tratta di un giovane e promettente classe 2007 che già lo scorso anno ha dimostrato qualità e personalità. In grado di garantire anche duttilità di modulo dal momento che può giocare sia da centrale di difesa che da esterno basso a sinistra. Oltre alla grande fisicità, Tassone è dotato di buona tecnica e un ottimo tiro dalla distanza. un’ottimo pedina per mister Domenico Sisi.

Colpo in entrata anche per la Pro Pellaro che si assicura le prestazioni sportive di Carmelo Caracciolo. Un innesto di rilievo, se si considera che il centrocampista classe 1997 è un veterano del campionato di Promozione avendo alle spalle esperienze con Archi, San Giorgio e Val Gallico. Nella scorsa stagione ha indossato proprio la maglia del club gallicese, nella corsa al play off. Bravo sia in fase di copertura che di interdizione. Era il profilo ideale che cercava il direttore sportivo Enzo Verduci da consegnare al tecnico Giuseppe Aquilino. Il ventottenne pronto al primo raduno stagionale con il club bianconero.