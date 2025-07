In arrivo volti noti e profili affidabili per rinforzare ogni zona del campo. Il progetto biancoazzurro prende forma tra esperienza e voglia di riscatto. Verso la corte di Aita anche Terranova e Azzinnaro

Il Corigliano riabbraccia il campionato di Promozione. Un ritorno atteso e desiderato concretizzatosi con l'acquisizione del titolo sportivo del Marca con una delle piazze storiche della regione che è pronta a sostenere la squadra in una nuova e avvincente avventura calcistica. L'obiettivo non proprio dichiarato, per la prima stagione, è quello di disputare un campionato tranquillo (forse) ma le mosse di mercato suggeriscono ambizioni ben più elevate. Nelle dichiarazioni della dirigenza si punta a vincere, sempre, ma, sfruttando un vecchio adagio popolare “tra il dire e il fare…”. La società e la tifoseria, infatti, non nascondono il desiderio di tornare a essere un punto di riferimento per il calcio della Sibaritide.

Il tecnico Alberto Aita, unitamente al ds Alberti, sono già al lavoro per costruire una rosa competitiva. Sebbene siano sfumati gli accordi con Gaetano Bertini e Giovanni Caruso (entrambi accasatisi con la Soccer Montalto in Prima Categoria) e con l'attaccante Simone Caruso (che ha firmato con il Bisignano in Promozione), la dirigenza non si è persa d'animo, e sta mettendo a segno colpi importanti per rinforzare la squadra.

Alla corte marinara sono in arrivo nomi di spessore. A centrocampo, la fantasia e l'esperienza dell’argentino Mateo Salinas (ex Cassano Sybaris e Malvito) potrebbero essere le migliori armi da sfruttare. L'attacco, invece, si prepara a esplodere con il probabile arrivo di bomber Valentino Azzinnaro, che dopo una stagione da dimenticare tra una parentesi alla Vigor Lamezia e il ritorno alla DB Rossoblù Luzzi, è pronto a guidare il reparto offensivo del Corigliano. Un altro pezzo pregiato della DB Rossoblù Luzzi, il polivalente centrocampista Giuseppe Statella, si trasferirà anche lui nel club. A questi si aggiunge il difensore centrale Giuseppe Terranova, per dare solidità alla retroguardia. Il reparto offensivo si arricchirà ulteriormente con l'attaccante palermitano Antonio Lentini, che ritroverà in panchina mister Aita, avendolo già avuto lo scorso anno alla DGS PraiaTortora.

Inoltre, è vicinissima alla conclusione la trattativa per Nicolas Magnavita, difensore tutto “corsa&grinta” sulla sponda destra che alzerebbe l’asticella della qualità alla squadra.

La società continua a setacciare il mercato per completare la rosa e mettere a disposizione di mister Aita una squadra in grado di affrontare al meglio il campionato. Le ambiziose mosse di mercato fanno sognare i tifosi, alimentando la speranza di un campionato da protagonisti.

La piazza, inoltre, si aspetta grandi cose anche in virtù di un dualismo sportivo mai sopito con la Rossanese, che milita nella categoria immediatamente superiore. I tifosi sperano che il ritorno in Promozione del Corigliano possa essere il primo passo per accorciare le distanze e riaccendere una rivalità storica che ha sempre appassionato l'intera comunità.