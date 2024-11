Gli amaranto sono alle prese con le trattative per l’arrivo in Calabria del talento argentino e per l’addio del francese

La Reggina continua a lavorare al passaggio in amaranto di Franco Orozco. La possibilità di vedere l’argentino in riva allo Stretto è in aumento, siamo probabilmente oltre il 50% dichiarato da Taibi prima dell’Epifania. Il club attende la risposta, forse definitiva, del Lanus, attesa a stretto giro di posta.

Orozco alla Reggina: la formula possibile

L’operazione si va delineando sul prestito con diritto di riscatto. Un prestito gratuito di sei mesi, estendibili per un’ulteriore stagione in via onerosa. Al termine dei diciotto mesi totali, la Reggina dovrebbe decidere se esercitare o meno l’opzione di acquisto del 20enne nato a Canning, in provincia di Buenos Aires.

Per la Reggina sono ore di attesa anche sul fronte Jeremy Menez. Quella del francese è la cessione più delicata fra quelle programmate da Massimo Taibi in questa finestra di mercato. Il club ha deciso di privarsi dell’ex PSG, fuori dai piani tecnico-tattici di Mimmo Toscano, ma legato alla Reggina da un contratto che scadrà fra un anno e mezzo.

La situazione

Per questo motivo, la via della risoluzione non è quella che la società di Luca Gallo vorrebbe percorrere, anche in virtù di un appeal comunque alto intorno al calciatore. «Se non si troverà un accordo vantaggioso per noi e per il giocatore è chiaro che possa anche restare». Le parole di Massimo Taibi di qualche giorno fa sono una chiara indicazione, la Reggina non è con le spalle al muro.

Le sirene più insistenti sono, ad oggi, quelle che risuonano da Malta. L’offerta arrivata al francese dalla Premier League Malti accontenterebbe la Reggina, ma non ancora il francese. Da capire quello che succederà nei prossimi giorni, con il club che spera nello sviluppo positivo della trattativa in uscita.